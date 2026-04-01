Самойлова призналась, что оставила дом Джигану из-за нежелания ссориться

Пара заключила мировое соглашение

В столичном суде завершилось разбирательство по иску рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) и блогера Оксаны Самойловой. Как передает Super, супруги заключили мировое соглашение и поделили совместно нажитое имущество.

Спорный дом остался за Джиганом, однако он должен будет выплатить бывшей жене денежную компенсацию за его часть, отмечает женский журнал "Клео.ру". Помимо этого, стороны урегулировали вопрос с тремя квартирами. Ферма Самойловой в мировое соглашение не вошла.

"Все закончилось мирно. Я решила не ссориться и отдала Денису дом, чтобы завершить процесс", – пояснила Оксана.

Адвокат Олег Тонаканян уточнил, что, помимо дома, за рэпером закреплена одна квартира, а две другие отходят Самойловой. Дети, по его словам, останутся с матерью.

Ранее защитник Джигана Сергей Жорин настаивал, что брачный договор был подписан в тот момент, когда музыкант проходил лечение и не мог в полной мере оценивать свои действия. Однако в итоге сторонам удалось прийти к компромиссу.

Кстати, конфликты между супругами возникали и раньше. В марте Джиган гневно отреагировал на инцидент в Париже, где футболист Килиан Мбаппе случайно задел Оксану плечом. Рэпер заявил, что на его месте "набил бы морду" спортсмену, а случившееся назвал уроком: "Показал ей ее место. Место женщины – с семьей, а не вот это все".