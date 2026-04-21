Бероев высказался о разводе с Алферовой: "Бывает, люди просто не договорились"

Человеческие взаимоотношения не удалось сохранить, признался артист

Актер Егор Бероев в интервью "Москве 24" впервые прокомментировал развод с Ксенией Алферовой. Он признал, что разрыв отношений – всегда болезненный процесс, и взял на себя полную ответственность.

"Так в жизни бывает: люди разводятся. Просто не договорились, по-разному видят некоторые вещи", – отметил актер, выразив надежду, что со временем они смогут снова быть коллегами.

При этом актер признался, что "человеческие" взаимоотношения спасти не удалось. Однако Егор не стал уточнять, в чем заключается разница их с Ксенией взглядов на ряд вещей.

У бывших супругов есть общая дочь Евдокия, которой уже 18 лет. Сама Алферова ранее заявляла, что считает себя женой Бероева "в вечности", потому что они венчаны.

В настоящее время 48-летний Бероев женат на 21-летней балерине Анной Панкратовой. Пара уже выходила в свет: актер опубликовал совместные фото, где проходила премьера фильма "Кукла" с участием его молодой супруги. Часть поклонников не одобряют выбор артиста, но он просит не лезть в его личную жизнь.