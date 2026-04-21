Бероев высказался о разводе с Алферовой: "Бывает, люди просто не договорились"

Бероев впервые высказался о расставании с Алферовой: "Просто не договорились"
Егор Бероев и Ксения Алферова. Фото: АГН Москва
Человеческие взаимоотношения не удалось сохранить, признался артист

Актер Егор Бероев в интервью "Москве 24" впервые прокомментировал развод с Ксенией Алферовой. Он признал, что разрыв отношений – всегда болезненный процесс, и взял на себя полную ответственность.

"Так в жизни бывает: люди разводятся. Просто не договорились, по-разному видят некоторые вещи", – отметил актер, выразив надежду, что со временем они смогут снова быть коллегами.

При этом актер признался, что "человеческие" взаимоотношения спасти не удалось. Однако Егор не стал уточнять, в чем заключается разница их с Ксенией взглядов на ряд вещей.

У бывших супругов есть общая дочь Евдокия, которой уже 18 лет. Сама Алферова ранее заявляла, что считает себя женой Бероева "в вечности", потому что они венчаны.

В настоящее время 48-летний Бероев женат на 21-летней балерине Анной Панкратовой. Пара уже выходила в свет: актер опубликовал совместные фото, где проходила премьера фильма "Кукла" с участием его молодой супруги. Часть поклонников не одобряют выбор артиста, но он просит не лезть в его личную жизнь.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей