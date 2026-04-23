Блогер Третьяков объяснил причину критики Пугачевой в РФ

Звезда давно придерживается определенных принципов

Тему отношения россиян к Алле Пугачевой и ее поведение в целом продолжают бурно обсуждать в прессе. Блогер и бизнесмен Андрей Третьяков, известный как Лука, высказался о том, почему "Женщина, которая поет" стала ненавистна своим соотечественникам.

Звезда социальных сетей считает, что негатив во многом связан с прошлым исполнительницы и ее образом жизни. Бизнесмен назвал знаменитость конформистским человеком – артистка прекрасно умела выстраивать отношения с любой властью и чувствовала себя уверенно во все времена.

"Это абсолютно конформистский человек, который жил прекрасно при любой власти, дружил со всеми", – заявил предприниматель.

Он также отметил, что на этом фоне у Пугачевой сформировалось ощущение полной недосягаемости и особого статуса "неприкасаемой" примадонны. Все это в итоге сыграло против звезды. Когда она начала наконец высказывать свою позицию, ее тут же окатили волной критики.

К слову, ранее Симоньян поставила Пугачевой тяжелый диагноз.