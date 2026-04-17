Объявление об аренде виллы Пугачевой на Кипре исчезло с сайтов

Что стало причиной решения певицы, остается загадкой

Алла Пугачева не стала покидать свою резиденцию на Кипре. Еще в марте западные СМИ писали, что певица собирается перебраться в Болгарию – якобы из-за нестабильной обстановки. На профильных сайтах даже появилось объявление о сдаче коттеджа в аренду за 1,4 миллиона рублей в месяц. Однако сейчас это предложение исчезло.

Истинное местоположение Пугачевой раскрыла ее дочь Кристина Орбакайте, которая приехала поздравить мать с 77-летием. В опубликованном в соцсетях видео звезда шла по территории коттеджного комплекса, и в кадр случайно попало название поселка – того самого, где артистка проживает до сих пор.

Ранее друг певицы, дизайнер Игорь Гуляев, уже называл сообщения о переезде ложью. Однако на просьбу журналистов предоставить детали он не ответил.

Тем временем Игорь Николаев, несмотря на недавнюю ссору, публично поздравил Пугачеву с днем рождения. Конфликт между ними разгорелся после того, как певица заявила, что композитор согласился не упоминать ее имя в телеэфире. Сам Николаев эти обвинения опроверг, но примирения, судя по всему, не случилось.