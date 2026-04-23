В США пожаловались на активное распространение агрессивных прыгающих червей

На американских землях забили тревогу: по территории государства стремительно распространяется опасный вид червей, который разрушает почву изнутри. Власти штата Колорадо предупреждают, что речь идет о настоящей угрозе для экосистем.
Азиатский "прыгающий червь", которого также называют "сумасшедшим" или "змеиным", действует крайне быстро и разрушительно. Он выедает верхний слой почвы, уничтожая органику, от которой зависит жизнь зеленых насаждений и сельхозкультур. В результате разрушается основа, на которой держатся леса, цветы и сельское хозяйство.
Этот буйный вид ведет себя совсем иначе, чем его обычные "сородичи". Он активно повреждает корни растений и ускоряет высыхание земли, оставляя после себя истощенную почву, которая уже не может нормально питать растительность.
Усугубляет ситуацию то, что на сегодняшний день не существует действенных способов борьбы с этими вредителями. Несмотря на то, что они живут всего один сезон и погибают с наступлением холодов, за это время они успевают нанести сокрушительный ущерб экосистеме.
