Ученые из США раскрыли, что убивает иммунитет после прививки

Фото: freepik.com
Определенные токсины снижают выработку антител

Американские исследователи выяснили, что токсичные вещества из группы PFAS (пер– и полифторалкильные соединения) подавляют выработку антител после вакцинации от коронавируса. Результаты опубликованы в журнале Immunity.

В исследовании участвовали 74 добровольца, которые пили воду, загрязненную PFAS (общее содержание – 1600 нг/л). У 39% участников уровень "вечных химикатов" в крови был повышен. Люди получили прививку за 1-6 месяцев до забора крови.

Главный вывод: чем выше концентрация PFHxS (один из видов PFAS) в сыворотке, тем ниже уровень антител к шиповидному белку SARS-CoV-2. В группе с высоким содержанием токсина защитных антител было в среднем на 40% меньше. Аналогичная, но чуть более слабая связь выявлена для PFOA, PFOS и других соединений.

Особенно уязвимыми оказались пожилые, мужчины и люди с лишним весом, передает портал "Ридлайф.ру". У них иммунный ответ на вакцину был слабее на фоне высокого уровня PFAS.

"Вечные химикаты" используются в производстве тефлона, упаковок фастфуда, водоотталкивающей одежды и противопожарной пены. Они не разлагаются в природе и накапливаются в организме.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин ранее предупреждал о другой опасности для иммунитета – спертом воздухе в офисах. Из-за низкой влажности пересыхают слизистые, что снижает местную защиту от вирусов.

Источник: Science Direct ✓ Надежный источник

В Киеве закатили истерику после предложения Зеленского о перемирии с Москвой

Инициатива бывшего комика не всем пришлась по душе

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей