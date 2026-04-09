Ученые из США раскрыли, что убивает иммунитет после прививки

Определенные токсины снижают выработку антител

Американские исследователи выяснили, что токсичные вещества из группы PFAS (пер– и полифторалкильные соединения) подавляют выработку антител после вакцинации от коронавируса. Результаты опубликованы в журнале Immunity.

В исследовании участвовали 74 добровольца, которые пили воду, загрязненную PFAS (общее содержание – 1600 нг/л). У 39% участников уровень "вечных химикатов" в крови был повышен. Люди получили прививку за 1-6 месяцев до забора крови.

Главный вывод: чем выше концентрация PFHxS (один из видов PFAS) в сыворотке, тем ниже уровень антител к шиповидному белку SARS-CoV-2. В группе с высоким содержанием токсина защитных антител было в среднем на 40% меньше. Аналогичная, но чуть более слабая связь выявлена для PFOA, PFOS и других соединений.

Особенно уязвимыми оказались пожилые, мужчины и люди с лишним весом, передает портал "Ридлайф.ру". У них иммунный ответ на вакцину был слабее на фоне высокого уровня PFAS.

"Вечные химикаты" используются в производстве тефлона, упаковок фастфуда, водоотталкивающей одежды и противопожарной пены. Они не разлагаются в природе и накапливаются в организме.

