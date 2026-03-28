Пульмонолог раскрыл главную опасность работы в офисе

Спертый воздух иссушает слизистые

Пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с "Абзацем" объяснил, почему работа в закрытых помещениях с большим скоплением людей может серьезно подорвать здоровье. По его словам, главная проблема – спертый и сухой воздух.

Из-за отсутствия притока свежего воздуха уровень кислорода падает, а концентрация углекислого газа растет. У здоровых это может вызывать головные боли, а у людей с хроническими заболеваниями – провоцировать обострения.

"Спертый воздух сказывается на здоровье верхних дыхательных путей, слизистой носоглотки и рта. Это приводит к иссушению, снижению эффективности противомикробного барьера и местного иммунитета. В условиях повышенной сухости слизистые иссушаются, нарушается процесс удаления нежелательных веществ", – предупредил врач.

По его словам, в таких условиях повышается риск заражения вирусными инфекциями и обострения аллергии. Спасти ситуацию могут увлажнители воздуха – они формируют нормальный микроклимат, облегчают дыхание и даже повышают производительность труда.

Кстати, специалисты также напоминают, что стресс на работе не менее опасен. Ученые ранее отмечали: чтобы выработать стрессоустойчивость, нужно наладить режим сна, добавить физическую активность и научиться переключаться между задачами.