Ученые рассказали, как выработать стрессоустойчивость

Фото: www.unsplash.com
Хорошая физическая подготовка играет важную роль

Поддержание спортивной формы укрепляет не только мышцы, но и нервную систему. К такому выводу пришли бразильские ученые, изучив, как уровень выносливости влияет на реакцию человека в стрессовых условиях.

В исследовании участвовали 40 здоровых молодых людей. Их разделили на две группы – с подготовкой выше и ниже среднего уровня. В рамках эксперимента людям показывали как нейтральные изображения, так и кадры, вызывающие тревогу и напряжение. Все участники сильно реагировали на неприятные сцены, однако разница оказалась значительной.

Люди с хорошей физической выносливостью быстрее восстанавливали внутреннее равновесие. У добровольцев с низкой физической подготовкой вероятность резкого роста тревожности была почти в восемь раз выше, а уровень гнева повышался заметнее и контролировался хуже.

Авторы работы отмечают, что регулярные тренировки формируют эмоциональную устойчивость и могут служить эффективным способом управления стрессом без медикаментов. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее эксперты рассказали, откуда берутся "бабочки в животе".

Источник: sciencedirect.com ✓ Надежный источник
