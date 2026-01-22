Какие продукты мешают интимной жизни

От некоторых угощений лучше отказаться

Некоторые привычные продукты способны исподволь разрушать интимную гармонию в паре. Уролог Марк Гадзиян обратил внимание, что питание напрямую влияет на мужское здоровье и половое влечение, а значит – и на качество близости.

Врач предупредил, что избыток соли в еде может снижать уровень тестостерона, из-за чего страдает либидо и общее состояние организма. Похожим действием, по его словам, обладает и пиво, которое дополнительно угнетает половое желание, а со временем может привести к более серьезным сбоям.

Специалист также отметил, что кофеин, соя и сахар при регулярном употреблении способны уменьшать концентрацию мужских гормонов. Не лучшим образом сказываются и продукты с высоким уровнем холестерина – жирная пища нередко становится одной из причин проблем с эрекцией.

Отдельно Гадзиян посоветовал сократить в рационе белый дрожжевой хлеб, сдобную выпечку, копчености и чипсы. Такая еда перегружает организм и постепенно подтачивает мужскую силу, превращая привычный ужин в скрытого врага интимной жизни. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее был назван возраст пиковой сексуальной активности у женщин.