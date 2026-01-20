Определен возраст наибольшей сексуальной активности у женщин

На сексуальное поведение влияют множество факторов

Вопрос сексуальной активности не имеет универсального ответа, однако специалисты выделяют определенные возрастные периоды, когда желание и интерес к интимной жизни проявляются особенно ярко. Сексолог Аннабель Найт, анализируя данные эстонского исследования, рассказала, как меняется сексуальность у мужчин и женщин с возрастом.

По ее мнению, у мужчин заметный подъем сексуальной активности чаще наблюдается после тридцати лет и может сохраняться до сорока. У женщин, напротив, выраженный интерес к интимной сфере нередко приходится на более ранний возраст – примерно от двадцати до тридцати лет. При этом эксперт подчеркнула, что эти рамки условны и не означают, что за их пределами сексуальная жизнь идет на спад.

Сексуальное желание формируется под влиянием множества факторов. На него воздействуют физическое самочувствие, эмоциональное состояние, уровень стресса, гормональный фон и атмосфера в отношениях. У женщин гормональные колебания могут быть связаны с беременностью, приемом противозачаточных средств и возрастными изменениями, что напрямую отражается на либидо. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Найт также отметила, что общественные установки играют не последнюю роль. Многие женщины склонны считать молодость главным периодом сексуальной привлекательности, даже если в этот момент им не хватает уверенности в себе. Однако сексуальность не исчезает с возрастом, а лишь трансформируется, и у каждого человека этот процесс происходит по-своему.

