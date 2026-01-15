Сексолог предупредила о разочаровании после одного вида секса

Сексолог предупредила о разочаровании после одного вида секса
Фото: www.unsplash.com
Далеко не все любовные утехи приносят удовольствие

Эксперт по интимной жизни Николь Макниколс, ведущая курс по сексуальности в столичном вузе США, обратила внимание на тип близости, который чаще других оставляет неприятный осадок.

По наблюдениям специалиста, больше всего разочарований вызывает секс без обязательств. Примерно треть людей после такого опыта испытывают негативные эмоции, еще треть остаются вполне довольными, а остальные ощущают смешанные чувства. При этом эксперт отмечает, что представители сильной половины человечества в среднем относятся к подобному формату проще, а вот дамы нередко переживают его тяжелее.

Сексолог подчеркивает, что ключевую роль играют ожидания. Если человек идет на близость ради эксперимента, самопознания или повышения уверенности в себе, случайная связь может принести удовольствие. Но когда за этим стоит надежда найти постоянного партнера или выстроить серьезные отношения, такой опыт чаще всего заканчивается эмоциональным разочарованием.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
