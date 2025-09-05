Грудь "самой сексуальной в мире судьи" вывалилась из тесного белья

Горячий кадр произвел фурор в Сети

43-летняя итальянская дива, известная не только как модель и звезда соцсетей, но и как футбольный арбитр, предстала в миниатюрном купальнике небесно-голубого оттенка с черными кружевами. Комплект состоял из крошечного лифа, из которого грудь звезды буквально "выпрыгивала", и плавок на тонких завязках, выгодно подчеркнувших фигуру.

Горячий снимок доказал, что и на пятом десятке итальянка прекрасно выглядит, она явно уделяет много времени спорту и внимательно относится к питанию. Ее подтянутое тело и ухоженный вид привели в восторг публику.

В звездном образе для модного журнала Rule Magazine визажисты сделали акцент на глазах, выбрав макияж в стиле smoky eyes, а стилисты дополнили "лук" крупными круглыми серьгами.

Девушку в соцсетях давно называют "самой сексуальной судьей в мире", и каждая ее новая фотосессия становится поводом для бурных обсуждений.

