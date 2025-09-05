Грудь "самой сексуальной в мире судьи" вывалилась из тесного белья

Грудь "самой сексуальной в мире судьи" вывалилась из тесного белья
Фото: соцсети
Горячий кадр произвел фурор в Сети

43-летняя итальянская дива, известная не только как модель и звезда соцсетей, но и как футбольный арбитр, предстала в миниатюрном купальнике небесно-голубого оттенка с черными кружевами. Комплект состоял из крошечного лифа, из которого грудь звезды буквально "выпрыгивала", и плавок на тонких завязках, выгодно подчеркнувших фигуру.

Горячий снимок доказал, что и на пятом десятке итальянка прекрасно выглядит, она явно уделяет много времени спорту и внимательно относится к питанию. Ее подтянутое тело и ухоженный вид привели в восторг публику.

В звездном образе для модного журнала Rule Magazine визажисты сделали акцент на глазах, выбрав макияж в стиле smoky eyes, а стилисты дополнили "лук" крупными круглыми серьгами.

Фото: соцсети

Девушку в соцсетях давно называют "самой сексуальной судьей в мире", и каждая ее новая фотосессия становится поводом для бурных обсуждений.

К слову, ранее фурор в интернет-пространстве произвела пикантная фотография "вечно молодой" телеведущей Екатерины Андреевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Военные для Украины — готовы: фон дер Ляйен сделала грозное заявление

Европейцы продолжают накалять обстановку

Азербайджан вступил в войну с Россией: появились доказательства

Республика начала тайно оказывать военную помощь российскому противнику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей