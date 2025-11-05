Определен самый сексуальный мужчина 2025 года

Определен самый сексуальный мужчина 2025 года
Джонатан Бейли. Фото: Barbie Simons/wikimedia.org
Принятое решение сильно удивило артиста

Джонатан Бейли возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин планеты по версии журнала People.

Для 37-летнего британского актера, известного по сериалам "Бриджертоны" и "Попутчики", а также по мюзиклу "Злая", эта награда стала неожиданностью. Также он пожаловался, что с большим трудом смог сохранить новость в тайне от семьи и друзей.

Актер отметил, что считает полученный титул большой честью. Любимец публики особо подчеркнул: только близкие знают, через что ему пришлось пройти – путь был тернистым, на пробах начинающей звезде часто отказывали.

За последние годы Бейли стал одной из самых заметных британских звезд в Голливуде. Роль лорда Энтони в "Бриджертонах" принесла ему мировую известность, а участие в проекте "Попутчики" – номинацию на премию "Эмми". Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Парень родом из Оксфордшира, и он с раннего детства мечтал о сцене. После того как в пять лет мальчик увидел постановку "Оливер!", он решил, что непременно станет актером. Уже к семи годам он играл в спектаклях Королевской шекспировской компании, а позднее стал успешным артистом театра и кино.

Несмотря на популярность, артист признается, что не ощущает себя звездой и до сих пор испытывает неловкость от излишнего внимания.

Источник: People ✓ Надежный источник
