Переехавший в ЕС Хазанов вышел на связь и сделал заявление о покойном брате

Сатирик спешно распродал все имущество в России

Популярный российский артист Геннадий Хазанов, который несколько лет назад перебрался в Евросоюз и сейчас живет в Латвии, попал в череду скандалов после того, как начал спешно распродавать свое имущество в России. Сатирику пришлось прервать молчание и дать комментарии по поводу происходящего.

Он призвал не верить тому, что публикуют в прессе с громкими заголовками. В частности, он подробно прокомментировал ситуацию со своим брошенным в нищете братом Юрием Лукачерой. Мужчина завершил свое земное пребывание еще в 2023 году в одиночестве и бедности, в небольшой московской квартире.

Звездный артист подчеркнул, что не поддерживал никаких отношений с родственником и, по сути, ничего о нем не знал. Он отметил, что их дороги разошлись много лет назад, и брат никогда не обращался к нему за помощью. По словам звезды, все публикации о том, будто он бросил родного человека – ложь и журналистский вымысел.

Актер подчеркнул, что видел брата всего один раз в жизни и никогда не чувствовал с ним никакой связи. Он добавил, что тот не просил ни поддержки, ни участия, а все, что сейчас обсуждают в СМИ – не более чем спекуляции. При этом Хазанов все же выразил соболезнования и пожелал родственнику упокоиться на небесах.

Известно, что Юрий в последние годы жил крайне скромно, изредка выходил на улицу и жаловался соседям, что семья оставила его прозябать в одиночестве.

Сам Хазанов распродал почти все свое имущество в России – по сообщениям СМИ, на сумму около 700 миллионов рублей. Его супруга, 77-летняя Злата Эльбаум, также распродала элитную недвижимость.