Бывший муж обвинил Дженнифер Лопес в измене и вранье

Артистку назвали предательницей

Бывший супруг Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, обвинил певицу в неверности и лжи, раскрыв подробности их короткого брака. Союз пары длился всего год, с 1997 по 1998, однако, как утверждает мужчина, за это время артистка не раз предала его доверие.

Поводом для эмоционального заявления стало интервью Лопес на радио SiriusXM, где она сказала, что причина всех ее неудач в любви – в партнерах, которые, по ее словам, "не умели любить". Эти слова возмутили ее первого мужа, и он публично отреагировал в соцсетях.

Оджани заявил, что устал от постоянных нападок и манипуляций со стороны бывшей супруги. По его словам, певица выставляет себя жертвой, хотя сама разрушала отношения. Он подчеркнул, что именно она была изменщицей и что все ее поведение основано на лицемерии и желании сохранить имидж идеальной женщины.

Мужчина добавил, что Дженнифер пыталась убедить его не подавать на развод, чтобы избежать шумихи в СМИ, но эти попытки были продиктованы исключительно страхом потерять репутацию. В итоге их брак распался, а Ноа получил компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.