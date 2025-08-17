Лопес впала в депрессию после концертов в странах СНГ

Курс рубля
Недавно отыгравшая громкие концерты в странах СНГ Дженнифер Лопес, по сообщениям источников, находится на грани депрессии. Артистка сильно расстроена тем, что билеты на ее представления продаются плохо. Но также она до сих пор не пришла в себя после расставания с Беном Аффлеком.
Разочарование артистки в основном связано с представлениями в преддверии Нового года, а также в марте 2026-го. Она планировала выступить в Лас-Вегасе в концертном зале "Колизей" – там у нее должно пройти 12 представлений в течение декабря, января и марта.
Как говорят знакомые, сейчас Лопес находится в сильном отчаянии, и ее состояние становится только хуже.
"В профессиональном плане она сильно пострадала, и в личном плане это было невероятно болезненно. Она пытается справиться, но очевидно, что она катится в пропасть, и ее друзья обеспокоены тем, что на данном этапе она представляет собой классический пример клинической депрессии", – заявили источники.
Стоимость билетов на концерт Лопес в США начинается от 121 (9,6 тысяч рублей) доллара и доходит 1,3 тысячи (103,5 тысяч рублей). Ее представители уверяют, что пока судить о низких продажах рано, поскольку основная рекламная компания до сих пор не началась.
