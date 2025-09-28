Дженнифер Лопес пожаловалась на грубое поведение Бена Аффлека

Дженнифер Лопес пожаловалась на грубое поведение Бена Аффлека
Фото: соцсети
Артистка страдает, что экс-возлюбленный решил оборвать с ней все связи

Долгое время после расставания бывшие супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут решить один важный вопрос о продаже совместного особняка. На этом фоне певица пожаловалась своим знакомым, что актер поступает по отношению к ней довольно грубо.

Артистка пытается поддерживать контакт с экс-мужем по телефону – она оставляет ему послания или сообщения, но еще ни разу Аффлек ей не ответил. Это Джей Ло считает крайне унизительным отношением со стороны бывшего возлюбленного.

"Время от времени Бен отвечает ей с минимумом ответов или ставит лайк в ответ на один из ее вопросов, но в 99,9% случаев всем этим занимаются его юристы или помощники. Это сводит Джей Ло с ума", – говорят источники.

При этом в публичном пространстве Аффлек говорит, что испытывает огромное уважение к Лопес, а расстались они без каких-либо скандалов и интриг. Тем не менее, им все еще предстоит продать свой дом в Беверли-Хиллз, который обошелся паре в 68 млн долларов, и продвигать вместе фильм. 

Источник: Radar Online

