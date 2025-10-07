Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились на светском мероприятии

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились
Дженнифер Лопес. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C / wikimedia.org
Звезды выглядели счастливыми

После громкого развода весной 2025 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь появились вместе – и сделали это с улыбкой. Их воссоединение произошло на премьере фильма "Поцелуй женщины-паука", где певица исполнила главную роль, а ее бывший муж выступил продюсером картины.

На красной дорожке 56-летняя звезда блистала в платье Harris Reed, украшенном крупными цветами и смелым вырезом, а 53-летний актер выбрал классический костюм. Вместе с ними пришли близнецы Лопес Макс и Эмма, которые сопровождали звезд и позировали фотографам.

Публика не скрывала восторга: бывшие супруги вели себя удивительно спокойно. Они обменивались улыбками, перекидывались фразами и выглядели так, будто прошлые разногласия остались далеко позади. Многим это напомнило о временах, когда их роман считался в Голливуде главным символом страсти и нежности. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

История любви Лопес и Аффлека длиной в два десятилетия показала публике и бурные чувства, и громкие разрывы. В начале 2000-х они были помолвлены, но свадьба не состоялась. Спустя годы они вновь сошлись и поженились в Лас-Вегасе, однако счастье продлилось недолго.

Сегодня Дженнифер и Бен стараются держать отношения на уровне взаимного уважения. Лопес нередко видят с детьми Аффлека от первого брака, а он приходит на премьеры фильмов бывшей жены.

Совсем недавно певица призналась, что не жалеет о разводе и считает его важным шагом вперед. Впрочем, недавно она пожаловалась на грубое поведение бывшего.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
