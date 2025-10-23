Стало известно, какое наказание ждет Лепса после скандала на концерте

Суровых санкций в отношении знаменитости ждать не стоит

Григория Лепса, который, вероятно, вышел на сцену во Владивостоке в нетрезвом состоянии, могут привлечь к ответственности по закону "О защите прав потребителей", а также по статье о "Мелком хулиганстве", если сохранились видеодоказательства непотребного поведения певца. Об этом рассказала адвокат Майя Шевцова.

Ранее в Сети появились кадры, на которых знаменитость позволял себе нецензурные высказывания со сцены во время выступления во Владивостоке. После этого общественник Виталий Бородин напомнил, что это не первый подобный скандал с участием Лепса, поэтому его следует привлечь к ответственности и запретить выступать перед публикой.

"В данном случае услуга оказана некачественно, поскольку программа не была исполнена должным образом и зрители не получили заявленного результата", – объяснила адвокат.

Однако, по ее словам, претензии следует направлять в адрес организаторов, а не артиста. К делу можно приложить видео и свидетельства очевидцев, если они откажутся возмещать стоимость билетов.

За остальное можно наказать самого певца, но только если удалось запечатлеть, как он нарушает общественный порядок. Максимум за это ему грозит штраф. Как отметила правозащитник, в целом инцидент попадает под нормы гражданского и административного права, поэтому зрители вполне могут рассчитывать на возврат средств.