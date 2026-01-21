Названа допустимая безопасная доза алкоголя для согрева

В целом, от спиртных напитков лучше отказаться

Врачи напомнили, что спиртное не является безопасным способом согреться, особенно в условиях холода. Терапевт Андрей Кондрахин отметил, что понятия "безопасной дозы" алкоголя в принципе не существует, а его употребление на морозе может быть опасным для здоровья.

Специалист отдельно предупредил о рисках приема спиртного перед купанием в проруби или длительным пребыванием на холоде. Он подчеркнул, что спиртное в таких ситуациях повышает вероятность тяжелых последствий и может привести к резкому ухудшению самочувствия.

Допустимым, по мнению врача, может считаться лишь минимальное количество алкоголя и только после того, как человек уже согрелся и вернулся в тепло. В этом случае речь идет о дозе не более 30–40 граммов чистого спирта, что примерно соответствует одной рюмке крепкого напитка. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

При этом медик подчеркнул, что даже такое количество не стоит рассматривать как способ защиты от холода, а лишь как редкое исключение и без иллюзий о пользе для организма.