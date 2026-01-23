Терапевт объяснила, почему обжигающе горячий кофе грозит ОРВИ

Берегите слизистую - вирус легко проникает в ее поврежденные места

Горячий кофе повреждает слизистую зева и облегает дорогу вирусам: из-за этого велик риск простудиться и подхватить ОРВИ, отмечает терапевт Ольга Сухарева.

Медик уточнила, что для развития заболевания вирусы должны проникнуть внутрь слизистой оболочки. Входными воротами для него являются ротоглотка, носоглотка и конъюнктива.

"Важно понимать, что эта адсорбция не происходит моментально после того, как на вас чихнули. Какое-то время вирус просто сидит на поверхности клетки", – подчеркивает специалист.

Выпив обжигающе горячего кофе и повредив тем самым слизистую, Ольга сама отправилась в музей, где были толпы народа – в место с высокой вирусной нагрузкой. Терапевт жалеет, что не выпила воды: вирусы бы просто прогладывались, а не осели бы на сухой слизистой из-за кофе.

"Уменьшение концентрации вирусов во входных воротах инфекции – лучшая профилактика!" – отметила терапевт.

Ольга подчеркивает, что в противном случае местный иммунитет бы справился с оставшейся небольшой частью вирусов. Однако она напрасно выпила очень горячий кофе.