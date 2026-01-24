Доктор Мясников призвал россиян закаляться в течение всего года

Курс рубля
Окунаться в прорубь в профилактических целях необходимо не только в минувший день Крещения – чтобы к этому подойти, необходимо регулярно закаляться. Для неподготовленных людей ледяная вода чревата рисками. И соблюдение ритуала раз в год не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, отметил доктор Александр Мясников.
Это не значит, что гипертоникам и другим людям из группы риска нельзя закаляться. При наличии хронических болезней, отметил теледоктор, необходимо закаляться постепенно, плавно вводя в обиход холодную воду.
"Я никогда не понимал, когда говорят: "Ой, а ты будешь купаться на крещение?" "Что значит "будешь"? Я и перед крещением каждый день купаюсь в проруби, и для меня это нормально. Вот из этого надо исходить", – подчеркивает Мясников.
Кстати, теледоктор как-то отмечал, что закаливание холодной водой – лишь один из элементов здорового образа жизни. Другие ключевые элементы – регулярная физическая активность и умеренность в питании.
Ранее доктор Мясников рассказал, как можно снизить артериальное давление без приема таблеток.
