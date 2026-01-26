Ученые раскрыли, сколько шагов в день нужно проходить для долголетия

Кроме прогулок, необходимы умеренные физические нагрузки в течение недели

Добиться хорошей физической формы проще, чем привыкли считать многие. Доктор Вальтер Лонго, глава Института долголетия при Университете Южной Калифорнии, подчеркивает, что соблюдение базовых принципов упрощает такую задачу. Один из базовых принципов, пишет The Mirror – прогулка с соблюдением определенной нормы в 10 тысяч шагов.

Эта норма эквивалентна преодолению 20 пролетов лестницы. Аналогичного эффекта можно добиться и за счет часовой прогулки. А в выходные дни Лонго рекомендует проявлять большую активность и совершать многочасовые вылазки на природу.

Так, отдых лучше всего проводить в пеших прогулках – чем более отдалено место от городских районов, тем лучше. В идеале необходимо выполнять физические упражнения умеренной интенсивности в течение 2,5-5 часов в неделю.

Их также стоит чередовать с интенсивными нагрузками, что окажет положительное влияние на продолжительность жизни, отмечает портал "Ридлайф.ру".

При этом ряд экспертов называют цифру в 10 000 шагов в сутки лишь маркетинговым ходом, который начали использовать для продвижения шагомеров. Терапевт Ольга Чиркова и вовсе рекомендует начинать с куда более скромных 4000 шагов в день для благотворного влияния на организм.