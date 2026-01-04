Тренер рассказала, почему важно подсчитывать шаги в течение дня

Тренер рассказала, почему важно подсчитывать шаги в течение дня
Фото: freepik.com
Человек должен иметь четкое представление о том, сколько он двигается в течение дня

Ежедневный подсчет шагов помогает улучшать здоровье, побуждая человека к поддержанию нужного веса и укреплению когнитивных функций. Активность в виде прогулок, работы по дому или физических упражнений является оптимальной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, проблем с памятью. К тому же, она улучшает настроение, отмечает Medical Xpress.

Как отмечает персональный тренер по физиотерапии и спортивной медицине Маккензи Лонг, выбор гаджета при подсчете шагов не играет особой роли. Результат должен быть один: у человека должно быть четкое представление о том, сколько он двигается в течение дня.

Многие устройства позволяют настраивать оповещения и цели, которые напоминают вам о необходимости двигаться. Самое главное – двигаться 150 минут в неделю.

"Если вы находитесь на пути к снижению веса с помощью медицинских препаратов, будь то бариатрическая операция или прием препаратов ГПП-1, физическая активность поможет сжигать калории, наращивать силу, поддерживать мышечную массу и плотность костей, а также способствовать устойчивому снижению веса. Это также может повысить эффективность лекарств", – объясняет Лонг.

Эксперт отмечает, что способ передвижения также не играет особой роли. Ходьба оказывает кумулятивное воздействие на организм в течение дня. Поэтому, в независимости от того, гуляете ли вы с собакой 15 минут утром или 15 минут вечером, вы, так или иначе, совершаете тридцатиминутную прогулку в течения дня – даже если перемещаетесь по дому.

Источник: Medical Xpress ✓ Надежный источник

