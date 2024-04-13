Сколько шагов в день нужно делать людям после 60 лет

Сколько шагов в день нужно делать людям после 60 лет
Фото: www.unsplash.com
Многие клюнули на уловку маркетологов

Вряд ли в стране найдется человек, который не слышал о целебном свойстве пеших прогулок. При этом людям советуют ходить именно по 10 000 шагов в день. Откуда появилась мистическая цифра, рассказала известный российский терапевт Ольга Чиркова.

Врач подчеркнула, что круглое число – всего лишь успешный маркетинговый ход, который стали использовать для продвижения шагомеров. На самом деле, благотворное влияние на организм оказывают ежедневные прогулки, продолжительность которых начинается с 4000 шагов в день.

Более того, важно обращать внимание на состояние организма, перенапрягать опорно-двигательную систему тоже не нельзя. Эксперт посоветовала молодым и крепким людям ходить по 8-10 тысяч шагов в день. При этом для пожилых этот показатель заметно снижается. Терапевт дала рекомендацию россиянам в возрасте старше 60 лет. Им для поддержания здоровья достаточно ходить всего 6-8 тысяч шагов в день.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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