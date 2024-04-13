Многие клюнули на уловку маркетологов

Вряд ли в стране найдется человек, который не слышал о целебном свойстве пеших прогулок. При этом людям советуют ходить именно по 10 000 шагов в день. Откуда появилась мистическая цифра, рассказала известный российский терапевт Ольга Чиркова.



Врач подчеркнула, что круглое число – всего лишь успешный маркетинговый ход, который стали использовать для продвижения шагомеров. На самом деле, благотворное влияние на организм оказывают ежедневные прогулки, продолжительность которых начинается с 4000 шагов в день.

Более того, важно обращать внимание на состояние организма, перенапрягать опорно-двигательную систему тоже не нельзя. Эксперт посоветовала молодым и крепким людям ходить по 8-10 тысяч шагов в день. При этом для пожилых этот показатель заметно снижается. Терапевт дала рекомендацию россиянам в возрасте старше 60 лет. Им для поддержания здоровья достаточно ходить всего 6-8 тысяч шагов в день.