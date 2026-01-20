Доктор Мясников рассказал, как понизить давление без приема таблеток

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Теледоктор Александр Мясников перечислил зрителям основные способы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. В эфире программы "О самом главном" врач и ведущий назвал основное правило – отказ от соли.
Этот способ, утверждает Мясников, сравним по своему эффекту с препаратами для снижения давления.
Показатели также можно привести в лучшую сторону за счет умеренных физических нагрузок – в частности, йоги. Помогает и медитация. Однако и то, и другое необходимо включить в ежедневный распорядок, формируя привычку.
Кстати, Мясников ранее заявил, что современная медицина пересматривает отношение к аспирину, который уже не является "золотым стандартом" из-за противопоказаний. Фактически, практика такова, что без необходимости он не принимается – в перечне препаратов первичной профилактики аспирин практически не встретить.
"Герани" атаковали площадки с контейнерами, прибывшие с Запада
У этого грозного оружия также есть и огромный психологический эффект, считает спикер