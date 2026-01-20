Доктор Мясников рассказал, как понизить давление без приема таблеток

Доктор Мясников рассказал, как понизить давление без приема таблеток
Фото: freepik.com
Золотое правило - отказаться от соли

Теледоктор Александр Мясников перечислил зрителям основные способы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. В эфире программы "О самом главном" врач и ведущий назвал основное правило – отказ от соли.

Этот способ, утверждает Мясников, сравним по своему эффекту с препаратами для снижения давления.

Показатели также можно привести в лучшую сторону за счет умеренных физических нагрузок – в частности, йоги. Помогает и медитация. Однако и то, и другое необходимо включить в ежедневный распорядок, формируя привычку.

Кстати, Мясников ранее заявил, что современная медицина пересматривает отношение к аспирину, который уже не является "золотым стандартом" из-за противопоказаний. Фактически, практика такова, что без необходимости он не принимается – в перечне препаратов первичной профилактики аспирин практически не встретить.

Источник: Россия 1

