Какие продукты повышают потливость

Очень важно пить больше воды

Некоторые привычные продукты способны значительно усилить потоотделение, особенно летом, когда и так бывает невыносимо жарко. Медики объясняют: все дело не только в погоде, но и в том, что мы едим и пьем каждый день. Иногда достаточно просто поменять рацион, чтобы чувствовать себя комфортнее.

Чаще всего виновниками становятся острые специи и перец чили. Такие продукты активизируют рецепторы, отвечающие за выработку тепла в теле, и организм тут же реагирует – усиливается потливость, появляется чувство жара даже в тени.

По этой же причине не стоит увлекаться жирной пищей и фастфудом. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров перегружают желудок и мешают нормальному кровообращению, из-за чего тело начинает интенсивно выделять пот, чтобы снизить температуру.

Особого внимания требуют напитки с кофеином – кофе, энергетики, крепкий чай. Они заставляют нервную систему работать активнее и тоже провоцируют появление лишнего тепла в теле, что в итоге приводит к влажным ладоням и пятнам на одежде. Алкоголь, хоть и может создать иллюзию прохлады, на самом деле обезвоживает организм и только усиливает потоотделение.

Врачи советуют: чтобы меньше потеть, пейте больше воды, особенно в жару. Обычная вода или травяной чай помогут поддерживать водный баланс и снизить неприятные ощущения. Сладкие газировки, наоборот, лучше исключить, от них жажда становится только сильнее, а самочувствие хуже.