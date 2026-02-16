Эксперты рассказали, откуда берутся "бабочки в животе"

Эксперты рассказали, откуда берутся "бабочки в животе"
Фото: www.unsplash.com
Необычные ощущения оказались древним механизмом

Легкое волнение перед свиданием или важной встречей – те самые "бабочки в животе" – оказывается вовсе не поэтический образ, а древний биологический механизм. Это реакция организма, доставшаяся нам от предков, когда любая неопределенность могла означать угрозу.

Стоит мозгу заподозрить опасность или приближение судьбоносного события (даже если это всего лишь влюбленность или страх быть отвергнутым) сигнал мгновенно поступает в миндалевидное тело. Далее подключается гипоталамус, и тело запускает режим готовности к чему-то важному: учащается пульс, усиливается потоотделение, в кровь выбрасывается норадреналин.

Чтобы сосредоточиться на "спасении", организм сокращает приток крови к желудку и замедляет пищеварение. Через блуждающий нерв передаются сигналы между мозгом и кишечником, и мы ощущаем странное трепетное покалывание.

Это часть тесной связи между мозгом и пищеварительной системой. Как только напряжение проходит и человек успокаивается, тело возвращается к привычному ритму, и "бабочки" исчезают. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее мы рассказывали, за употребление каких продуктов казнили на Руси.

Источник: Мedicalxpress ✓ Надежный источник
По теме

Премьер Дании жутко опозорилась в Европе после слов об ударах по России

Еврочиновницу причислили к "сумасшедшим, провоцирующим новую мировую войну"

Эстонский министр начал открыто угрожать России войной на ее территории

Глава МИД страны заявил, что все разговоры об уязвимости Таллина - "фейкньюс"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей