Эксперты рассказали, откуда берутся "бабочки в животе"

Необычные ощущения оказались древним механизмом

Легкое волнение перед свиданием или важной встречей – те самые "бабочки в животе" – оказывается вовсе не поэтический образ, а древний биологический механизм. Это реакция организма, доставшаяся нам от предков, когда любая неопределенность могла означать угрозу.

Стоит мозгу заподозрить опасность или приближение судьбоносного события (даже если это всего лишь влюбленность или страх быть отвергнутым) сигнал мгновенно поступает в миндалевидное тело. Далее подключается гипоталамус, и тело запускает режим готовности к чему-то важному: учащается пульс, усиливается потоотделение, в кровь выбрасывается норадреналин.

Чтобы сосредоточиться на "спасении", организм сокращает приток крови к желудку и замедляет пищеварение. Через блуждающий нерв передаются сигналы между мозгом и кишечником, и мы ощущаем странное трепетное покалывание.

Это часть тесной связи между мозгом и пищеварительной системой. Как только напряжение проходит и человек успокаивается, тело возвращается к привычному ритму, и "бабочки" исчезают. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

