Запретная еда: за употребление каких продуктов казнили на Руси

Картинка: сгенерировано ИИ
Прием пищи мог закончиться весьма плачевно

Пищевые запреты на Руси были не просто вопросом вкуса или традиции – за нарушение некоторых табу можно было поплатиться жизнью. Корни этих ограничений уходили и в языческие представления о "чистом" и "нечистом" и в строгие христианские каноны.

После крещения Руси под запретом оказались падаль, мясо задушенных животных, кровь и кровяные блюда. "Нечистыми" считались заяц, бобр, конина, а также раки, моллюски и рыба без чешуи. Особенно строго к этим правилам относились старообрядцы, которые объявляли грехом даже чай, кофе и сахар, видя в них символ мирской распущенности.

Самым жестоким табу была телятина. Убийство теленка считалось тяжким преступлением и могло караться сожжением. Современники писали, что при Иване Грозном людей, съевших теленка, казнили, тогда как даже каннибалов могли помиловать. Причины запрета объясняли и заботой о сохранении скота, и религиозным правилом не смешивать мясо с молоком – теленок питался молоком своей матери, значит, есть его нельзя.

Позже под запрет попал табак – за его употребление ссылали и калечили. А в XVIII веке государство, наоборот, начало насильно вводить в рацион "страшные" продукты вроде картофеля и помидоров, которые народ поначалу считал ядовитыми.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

