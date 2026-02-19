Ученые назвали два фактора повышения риска ожирения у детей

Крайне важно следить за эмоциональным состоянием наследников

Американские ученые пришли к тревожному выводу: тяжелые события в детстве напрямую связаны с риском ожирения. Насилие, развод родителей, травля в процессе обучения и эмоциональная холодность взрослых могут оставить след не только в душе, но и на теле ребенка.

Исследователи объяснили, что сильный стресс запускает биологические и гормональные процессы, которые подталкивают к перееданию, к частому выбору калорийной пищи. Организм словно начинает заедать тревогу, и это постепенно отражается на весе.

В анализ вошли данные более 5400 подростков 11–12 лет. Большинство из них пережили как минимум одно травмирующее событие, и с каждым новым стрессом индекс массы тела увеличивался.

Однако есть и обнадеживающий фактор. Наличие хотя бы одного заботливого взрослого – не обязательно родителя, это может быть учитель или тренер – заметно снижает риски. Поддержка и чувство безопасности способны защитить здоровье ребенка даже в сложных обстоятельствах. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

