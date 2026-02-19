Ученые назвали два фактора повышения риска ожирения у детей

Названы два фактора повышения риска ожирения у детей
Фото: www.unsplash.com
Крайне важно следить за эмоциональным состоянием наследников

Американские ученые пришли к тревожному выводу: тяжелые события в детстве напрямую связаны с риском ожирения. Насилие, развод родителей, травля в процессе обучения и эмоциональная холодность взрослых могут оставить след не только в душе, но и на теле ребенка.

Исследователи объяснили, что сильный стресс запускает биологические и гормональные процессы, которые подталкивают к перееданию, к частому выбору калорийной пищи. Организм словно начинает заедать тревогу, и это постепенно отражается на весе.

В анализ вошли данные более 5400 подростков 11–12 лет. Большинство из них пережили как минимум одно травмирующее событие, и с каждым новым стрессом индекс массы тела увеличивался.

Однако есть и обнадеживающий фактор. Наличие хотя бы одного заботливого взрослого – не обязательно родителя, это может быть учитель или тренер – заметно снижает риски. Поддержка и чувство безопасности способны защитить здоровье ребенка даже в сложных обстоятельствах. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее ученые рассказали, как выработать стрессоустойчивость.

Источник: jamanetwork.com ✓ Надежный источник
По теме

"Царь-бомба" на покровском направлении испугала генералов НАТО

После этой атаки альянс срочно направил медицинский борт

Британцы начали угрожать Зеленскому, чтобы не допустить мира на Украине

Лондон напомнил, в чьей юрисдикции наворованные Киевом деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей