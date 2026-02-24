Ученые из США раскрыли, как бег на длинные дистанции вредит эритроцитам

Ученые из США раскрыли вред от бега на длинные дистанции
Фото: freepik.com
Чем дольше дистанция, тем хуже эффективность транспортировки кислорода в крови

Американские исследователи выяснили, что бег на сверхдлинные дистанции провоцирует повреждение красныхкровяных телец – в итоге они могут лишиться способности эффективной транспортировки кислорода.

Ученые из Университета Колорадо провели анализ крови у 23 бегунов до и после забега дистанцией в 40 км и 171 мкм. Результаты позволили сделать следующий вывод: эритроциты из-за длинных дистанций лишаются эластичности, что создает определенные трудности с прохождением через мельчайшие сосуды. По мере дальнейшего прохождения дистанции эти повреждения усиливаются, отмечает портал "Ридлайф.ру".

"Мы не можем сказать, стоит ли людям участвовать в ультрамарафонах, но точно знаем, что постоянный стресс повреждает самые многочисленные клетки организма", – сообщил главный автор исследования Трэвис Немков.

Повреждения выделили на механические и молекулярные. Они ускоряют старение и разрушение эритроцитов. При дистанции в 171 км эти изменения выражаются сильнее.

Однако пока непонятно, сколько времени необходимо для восстановления. Неизвестны и точные риски в долгосрочной перспективе. Тем не менее, эти наблюдения полезны для трансфузионной медицины и позволяют продвинуться дальше в поисках продления срока хранения крови.

Ранее травматолог-ортопед рассказал, из-за чего чаще всего происходит разрыв мениска.

Источник: Science Direct ✓ Надежный источник

"В голову Зеленскому": всплыли детали плана Залужного

Незалежную ждет череда новых потрясений

Один глупый шаг Киева обескуражил европейского полковника

Незалежная допускает стратегические просчеты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей