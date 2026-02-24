Ученые из США раскрыли, как бег на длинные дистанции вредит эритроцитам

Чем дольше дистанция, тем хуже эффективность транспортировки кислорода в крови

Американские исследователи выяснили, что бег на сверхдлинные дистанции провоцирует повреждение красныхкровяных телец – в итоге они могут лишиться способности эффективной транспортировки кислорода.

Ученые из Университета Колорадо провели анализ крови у 23 бегунов до и после забега дистанцией в 40 км и 171 мкм. Результаты позволили сделать следующий вывод: эритроциты из-за длинных дистанций лишаются эластичности, что создает определенные трудности с прохождением через мельчайшие сосуды. По мере дальнейшего прохождения дистанции эти повреждения усиливаются, отмечает портал "Ридлайф.ру".

"Мы не можем сказать, стоит ли людям участвовать в ультрамарафонах, но точно знаем, что постоянный стресс повреждает самые многочисленные клетки организма", – сообщил главный автор исследования Трэвис Немков.

Повреждения выделили на механические и молекулярные. Они ускоряют старение и разрушение эритроцитов. При дистанции в 171 км эти изменения выражаются сильнее.

Однако пока непонятно, сколько времени необходимо для восстановления. Неизвестны и точные риски в долгосрочной перспективе. Тем не менее, эти наблюдения полезны для трансфузионной медицины и позволяют продвинуться дальше в поисках продления срока хранения крови.

