Иран нанес удар по ключевым центрам ВПК Израиля

Ситуация в ближневосточном регионе накалена до предела

Обострение на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты. Иранские военные нанесли удары по ключевым объектам оборонной промышленности Израиля, что стало частью ответных действий на атаки по землям исламской республики.

Как сообщают представители Тегерана, целями операции стали предприятия, связанные с производством вооружения. В частности, удары были направлены на ключевые центры компании Rafael, которая занимается разработкой систем противовоздушной обороны. Также под удар попали производственные центры концерна Israel Aerospace Industries, известного выпуском военной авиационной техники.

Сообщение об этом распространило агентство Mehr со ссылкой на заявление армии Ирана. В нем отмечается, что атаки были нацелены на самые важнейшие элементы израильского военно-промышленного комплекса.

Напомним, в конце зимы американцы и израильтяне начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеранская администрация в ответ приступила к ответным действиям. Помимо атак по израильским объектам, иранская сторона также наносит удары по военной инфраструктуре США в ближневосточном регионе, что уже оказало колоссальное влияние на мировую экономику.

