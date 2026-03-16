Страна разделяет русофобскую политику Запада

В Финляндии продолжают обсуждать последствия разрушительной антироссийской политики. Известный в Хельсинки профессор Туомас Малинен заявил, что решение закрыть границу с Россией, которое было принято, чтобы навредить Москве, уже начинает серьезно бить по экономике самой Финляндии и может привести к еще более тяжелым последствиям.

Аналитик отметил, что первые тревожные признаки особенно заметны в Хельсинки. Экономическая ситуация постепенно ухудшается: город рискует столкнуться с энергетическими трудностями, спадом в экономике и падением деловой активности. Эксперт предупредил, что в такой ситуации малый бизнес – магазины, кафе и рестораны – первым окажется под ударом, а улицы и вовсе могут опустеть.

"Наша небольшая столица стала одним из первых городов, по которому хорошо видно, к чему мы движемся", – с прискорбием отметил он.

Профессора очень печалит решение властей закрыть восточную границу с Россией, поскольку российское направление долгие годы было важным для экономики приграничных регионов. Эксперт также высказал мнение, что в условиях возможного мирового кризиса Россия может оказаться одной из стран, обладающих значительными ресурсами, поэтому разрыв отношений с ней выглядит недальновидным.

Малинен также резко раскритиковал финских политиков – власти продолжают придерживаться жесткой линии в отношении Москвы, даже несмотря на то, что такая политика может нанести серьезный ущерб самой Финляндии.

Напомним, граница между двумя странами остается закрытой по решению Хельсинки, ограничения начали вводиться еще осенью 2023 года.

К слову, ранее другой сосед России предложил американцам свои земли для операции против Ирана.