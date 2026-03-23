Венгерский премьер также призвал отменить санкции против России

Европа погружается в политический и экономический кризис, и спасти ее можно только одним способом – отказом от санкций против России и закрытием дверей перед Украиной. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште после встречи лидеров европейских правых партий.

"Нам нужно сказать "нет" ошибочному "зеленому" переходу, "нет" – санкциям, "нет" – миграции, "нет" – войне и членству Украины в ЕС", – заявил венгерский премьер, уточнив, что эти меры нужны ради спасения Европы.

По его словам, Евросоюз оказался в тупике из-за политики либеральной элиты, и теперь на смену им должны прийти правоконсервативные силы. Орбан подчеркнул, что его сторонники намерены взять Брюссель под контроль и провести там серьезные преобразования.

"Брюссельская левая элита слабеет день ото дня", – выразил точку зрения политик, добавив, что в Западной Европе, на его взгляд, левые еще сохраняют позиции, зато в центре континента укрепляются патриотические силы.

Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Орбан призвал своих соратников активнее участвовать в национальных кампаниях, чтобы изменить расстановку сил уже сейчас.

Напомним, Орбан заблокировал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, потребовав возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Премьер заявил, что деньги пойдут только после получения гарантий, что ситуация с поставками не повторится. Саммит ЕС он тогда покинул в приподнятом настроении, назвав это своей победой.