Фон дер Ляйен пожаловалась на отказ от газа из РФ

Урсула фон дер Ляйен.
Политик не стала сдерживать эмоции

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично признала, что отказ Европы от российского газа оказался крайне тяжелым решением и болезненно ударил по жителям стран ЕС.

Она напомнила, что европейским государствам пришлось в кратчайшие сроки пересмотреть свою энергополитику, и этот процесс сопровождался серьезными трудностями. Государственная деятельница не стала скрывать, что рост цен на топливо ощутимо сказался на гражданах – отказ от дешевых российских ресурсов сильно подпортил жизнь всем евространам.

Фон дер Ляйен, имея в виду события февраля 2022 года, посетовала, что ограничения на российский газ были введены за очень короткий срок, что стало невероятно сильной нагрузкой на экономику. Речь идет о решении европейцев отказаться от наших энергоресурсов на фоне начала спецоперации.

"Российский газ под запретом буквально за одну ночь", – припомнила государственная деятельница.

Таким образом, политик признала сложное положение внутри Евросоюза, где цены на энергоресурсы давно стали запредельными и продолжают давить на экономику и население – отказ от российского газа стал серьезным испытанием для всего региона и его жителей.

К слову, ранее Евросоюз получил звонкую пощечину от Минска.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
