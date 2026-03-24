Политик не стала сдерживать эмоции

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично признала, что отказ Европы от российского газа оказался крайне тяжелым решением и болезненно ударил по жителям стран ЕС.

Она напомнила, что европейским государствам пришлось в кратчайшие сроки пересмотреть свою энергополитику, и этот процесс сопровождался серьезными трудностями. Государственная деятельница не стала скрывать, что рост цен на топливо ощутимо сказался на гражданах – отказ от дешевых российских ресурсов сильно подпортил жизнь всем евространам.

Фон дер Ляйен, имея в виду события февраля 2022 года, посетовала, что ограничения на российский газ были введены за очень короткий срок, что стало невероятно сильной нагрузкой на экономику. Речь идет о решении европейцев отказаться от наших энергоресурсов на фоне начала спецоперации.

"Российский газ под запретом буквально за одну ночь", – припомнила государственная деятельница.

Таким образом, политик признала сложное положение внутри Евросоюза, где цены на энергоресурсы давно стали запредельными и продолжают давить на экономику и население – отказ от российского газа стал серьезным испытанием для всего региона и его жителей.

