Риск, скрытый в препаратах для похудения

Появление препаратов на основе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) стало революционным событием в лечении ожирения и сахарного диабета 2 типа. Их применение позволило снизить риски преждевременной смертности и инвалидизации у пациентов данной категории. Вместе с тем повышенный спрос и ажиотаж вокруг указанной группы препаратов обнажил проблемы их доступности и соответствия стандартам безопасности.

Так 12 марта 2026 года фармацевтическая компания Eli Lilly выпустила открытое предупреждение: тирзепатид (действующее вещество её средств для снижения веса) может стать опасным для пациентов, например в случаях, когда его принимают с витамином B12 в одной инъекции. Эта комбинация никогда не проходила клинических испытаний, поэтому компания потребовала изъять такие продукты из продажи – они могут быть неэффективными или нести угрозу здоровью. Но Eli Lilly беспокоит не только сочетание тирзепатида с B12. Его смеси с другими веществами (глицином, пиридоксином, ниацинамидом, карнитином) тоже остались неизученными.

Опасения производителей вызывают не только такие комбинации, подделки, контрафакт и БАДы с созвучными названиями, позиционирующие себя как панацея, но и использование дешёвых аналогов. Дешевизна, как правило, достигается внесением разрешённых, но далеко не безвредных для организма веществ, особенно при длительном применении.

На днях издание IBT рассказало историю одного россиянина – Михаила, который проживает в США. Во время поездки в Россию, решив сэкономить, он приобрёл в аптеке препарат "Седжаро", подумав, что это полный аналог прописанного ему лекарства. Вернувшись в США и начав приём, он вскоре попал в больницу с резким ухудшением функции почек.

Именно здесь и проявилась разница: одно и то же действующее вещество не делает препараты полностью идентичными. Российский и американский препараты различаются по составу вспомогательных компонентов. В формуле "Седжаро", продающегося в России, содержится бензиловый спирт – консервант, продлевающий срок годности и удешевляющий производство. В одобренной FDA лекарственной форме тирзепатиа в США нет бензилового спирта.

Поскольку лечение ожирения – процесс хронический и занимает не один месяц, при длительном применении бензиловый спирт способен накапливаться в организме и вызывать метаболический ацидоз – опасное нарушение кислотно-щелочного баланса, чреватое повреждением органов. Именно поэтому FDA запрещает применение препаратов с бензиловым спиртом у пациентов с нарушениями функции печени или почек, у детей младше 12 лет, у беременных и кормящих женщин, а также у тех, кто только планирует беременность.

Проблема усугубляется высокой ценой оригинала в США – больше $1200 в месяц. В такой ситуации Eli Lilly, как и её конкурент Novo Nordisk A/S, сталкивается с давлением других производителей – более дешёвых аналогов с примесями, а также откровенных подделок под препараты от диабета и ожирения.

Зарубежные производители открыто борются против неисследованных комбинаций с действующим веществом тирзепатид и предостерегают от погони за дешёвыми аналогами.

В настоящее время на российском рынке присутствуют несколько известных препаратов для похудения, и они содержат различные вспомогательные компоненты. В любом случае, решение о приёме подобных препаратов для похудения нужно принимать только вместе с врачом, а наличие дополнительных компонентов – сигнал к дополнительной консультации со специалистами.