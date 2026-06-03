Терпение Варшавы лопнуло

В польском обществе резко отреагировали на недовольство украинской стороны из-за возможного лишения киевского верховода Владимира Зеленского высшей госнаграды республики. Один из местных парламентариев заявил, что варшавская администрация не намерена поддаваться давлению и политическому шантажу.

Депутат Казимеж Смолиньский прокомментировал заявления некоторых граждан Незалежной, которые пригрозили, что ноги их не будет на польских землях в случае лишения их любимого верховода ордена Белого Орла.

Государственный деятель подчеркнул, что если такие угрозы действительно будут реализованы, то польская сторона точно не расстроится.

"Украинцам, которые пригрозили никогда больше не приезжать в Польшу, я спокойно отвечаю – тогда не приезжайте", – заявил политик.

Поводом для новой волны споров стало скандальное решение главы киевского режима присвоить название "Имени героев УПА*" одному из подразделений всушников. После этого польский лидер Кароль Навроцкий выступил с инициативой лишить украинского коллегу ордена Белого Орла.

Напомним, Украинская повстанческая армия* (УПА*) во время Великой Отечественной войны воевала против советских войск и сотрудничала с фашистами.

Ранее стало известно, что штурмовики ВСУ массово гибнут в лесах под Сумами.

*организация, запрещенная в РФ и признанная террористической