Ученые выяснили, что в Солнечной системе исчезла целая планета

Вселенная таит еще много загадок

Миллиарды лет назад в Солнечной системе могла существовать целая планета размером почти с Луну, но сегодня от нее остались лишь крошечные обломки. К такому выводу пришли эксперты после изучения редкого метеорита, найденного в пустыне Сахара.

Внутри космического камня исследователи обнаружили минералы, которые могли образоваться только под огромным давлением. Это позволило предположить, что метеорит когда-то был частью крупного небесного тела диаметром около двух тысяч километров.

Ученые считают, что речь идет о планете, которой больше не существует. По одной из версий, она была разрушена еще на заре формирования Солнечной системы. Ее обломки могли разлететься по космосу или войти в состав других планет и астероидов. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Эксперты отмечают, что такие находки помогают заглянуть в далекое прошлое нашей звездной системы. Возможно, в музейных коллекциях и научных хранилищах уже лежат другие метеориты, способные рассказать историю еще нескольких исчезнувших миров, которые когда-то существовали рядом с Землей.

Ранее археологи обнаружили в Китае древнее пиво.