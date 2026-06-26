Рудченко рассказал, кому могут отдать хиты Софии Ротару

Хиты отвернувшейся от РФ Ротару хотят отдать другим: названы главные претендентки
София Ротару. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Песни некогда любимой артистки дороги россиянам

Хиты Софии Ротару могут обрести новых исполнителей. На фоне того, что певица давно исчезла из российского культурного пространства, зазвучали предложения передать ее знаменитые песни молодым артистам, чтобы легендарные композиции получили новую жизнь в РФ.

После начала конфликта России с соседним государством звезда прекратила выступления и уже несколько лет не появляется в РФ. В соцсетях дива публикует записи только на украинском языке, что вызвало недовольство части поклонников. В интернете регулярно звучат призывы передать ее репертуар другим исполнителям.

Эту идею поддержал государственный деятель Виталий Милонов. Парламентарий заявил, что знаменитые композиции не принадлежат певице, поскольку их автором является композитор Владимир Матецкий, который вправе самостоятельно распоряжаться своими произведениями.

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что сейчас удачное время для возвращения известных хитов, поскольку ремейки и кавер-версии снова находятся на пике популярности. По его мнению, песни Софии Ротару могли бы исполнить Ани Лорак, Mia Boyka или Полина Гагарина.

К слову, ранее перемены во внешности внука Ротару удивили публику.

Источник: ТВЦ ✓ Надежный источник
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