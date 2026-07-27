Китайская память подорожала в шесть раз: CXMT ворвалась на биржу

Акции крупнейшего китайского производителя оперативной памяти взлетели более чем на 500% в первый день торгов, превратив компанию в одного из самых дорогих технологических гигантов страны. Однако биржа оценила не только нынешний бизнес CXMT, но и надежду Китая обрести независимость от зарубежных микросхем.

На фондовом рынке иногда наступает момент, когда цена перестает рассказывать о настоящем и начинает торговать будущим.

Утром 27 июля акции китайского производителя микросхем памяти CXMT вышли на Шанхайскую биржу по цене 49,50 юаня. Всего несколькими днями ранее бумаги были размещены среди инвесторов по 8,66 юаня. Таким образом, уже первая сделка принесла новым акционерам рост примерно в 470%.

Позднее котировки поднялись еще выше, превысив 54 юаня. На пике акции стоили более чем в шесть раз дороже цены первичного размещения, а капитализация компании приблизилась к 3,7 трлн юаней.

За несколько часов CXMT прошла путь, на который другим корпорациям требуются десятилетия. Компания, еще недавно известная главным образом специалистам по полупроводникам, оказалась среди самых дорогих публичных предприятий Китая.

Однако биржевой дебют CXMT стал не просто историей об удачном IPO. Это история о том, как искусственный интеллект изменил ценность компьютерной памяти, как ограничения США ускорили китайскую технологическую политику и почему инвесторы готовы платить огромную цену за обещание будущей независимости.

Биржа оценила надежду, а не сегодняшний бизнес

До выхода на биржу CXMT оценивалась примерно в 579 млрд юаней. Уже в первые часы торгов ее рыночная стоимость увеличилась в несколько раз.

Подобный скачок сложно объяснить только текущей прибылью, объемами производства или долей мирового рынка. Инвесторы покупали не столько существующую компанию, сколько предполагаемую роль CXMT в экономике Китая через пять или десять лет.

На бирже торговалось лишь небольшое количество выпущенных акций. Значительная часть бумаг осталась у прежних владельцев и стратегических инвесторов, а свободное предложение оказалось ограниченным. Когда желающих купить много, а доступных акций мало, цена способна расти почти независимо от фундаментальных показателей бизнеса.

Но дефицит бумаг объясняет только скорость взлета. Причина самого ажиотажа находится глубже.

CXMT воспринимается как китайский ответ Samsung, SK Hynix и Micron – трем компаниям, которые десятилетиями контролировали почти весь мировой рынок оперативной памяти.

Инвесторы сделали ставку на то, что Китай сможет создать четвертого глобального гиганта и постепенно сократить зависимость от иностранных поставщиков.

Память стала нефтью эпохи искусственного интеллекта

Оперативная память долго считалась важным, но не самым заметным компонентом компьютера. Пользователь чаще интересовался процессором или видеокартой, хотя без памяти ни одно устройство не способно нормально работать.

DRAM хранит данные, которые необходимы процессору прямо сейчас. Такие микросхемы устанавливаются в смартфоны, ноутбуки, серверы, автомобили, промышленное оборудование и бытовую электронику.

Развитие искусственного интеллекта резко увеличило спрос на память. Современные модели должны постоянно перемещать огромные массивы информации между вычислительными ускорителями. Чем сложнее нейросеть, тем больше данных необходимо хранить и тем быстрее их нужно передавать.

Поэтому память перестала быть второстепенным элементом цифровой инфраструктуры. Она стала одним из главных ограничителей роста искусственного интеллекта.

Производители микросхем направляют все больше мощностей на выпуск дорогой высокоскоростной памяти для центров обработки данных. Из-за этого на рынке образуется дефицит и более простых чипов, используемых в компьютерах и потребительской электронике.

CXMT оказалась в выгодном положении. Компания выпускает массовую DRAM именно в тот момент, когда спрос растет, предложение ограничено, а цены позволяют производителям получать необычно высокую прибыль.

Компания, которая внезапно стала прибыльной

Еще недавно CXMT вкладывала огромные средства в строительство предприятий, закупку оборудования и разработку технологий. Подобный бизнес требует миллиардных инвестиций задолго до того, как завод начинает выпускать конкурентоспособную продукцию.

Ситуация изменилась вместе с новым циклом на рынке памяти.

В первом квартале 2026 года выручка CXMT достигла примерно 50,8 млрд юаней, увеличившись более чем в восемь раз по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Чистая прибыль составила около 33 млрд юаней.

Такой рост создал впечатление, что компания прошла наиболее опасный этап развития. Она больше не выглядит только дорогостоящим государственным проектом, которому постоянно требуется новое финансирование.

Теперь CXMT способна зарабатывать на растущем рынке и направлять полученные средства на дальнейшее расширение.

Но один чрезвычайно успешный квартал еще не превращает производителя в безусловного мирового лидера. Рынок памяти развивается циклами: дефицит сменяется избытком, высокие цены – резким падением, а рекордная прибыль – убытками.

Инвесторы покупают CXMT в момент подъема. Главный вопрос заключается в том, сможет ли компания сохранить эффективность после того, как рынок снова изменится.

Четвертое место с большим отрывом

CXMT уже стала четвертым по величине производителем DRAM в мире. Однако формулировка звучит убедительнее, чем реальное соотношение сил.

Samsung, SK Hynix и американская Micron вместе по-прежнему контролируют более 90% мирового рынка. На долю китайской компании приходится приблизительно 6–8% поставок в зависимости от методики подсчета и рассматриваемого периода.

Иными словами, CXMT приблизилась к тройке лидеров, но пока не стала равной им.

Основную прибыль компания получает от массовых микросхем, устанавливаемых в персональные компьютеры, смартфоны и бытовую электронику. В этом сегменте китайский производитель уже способен конкурировать по цене и постепенно сокращает технологическое отставание.

Однако наиболее дорогая и стратегически важная часть рынка находится в другом месте.

Центрам обработки данных требуется высокоскоростная память HBM, которая устанавливается рядом с графическими и вычислительными ускорителями. Именно такие микросхемы нужны для обучения и работы крупнейших моделей искусственного интеллекта.

В производстве HBM лидируют южнокорейские компании. CXMT пока находится на этапе разработки и наращивания собственных возможностей.

Поэтому ее нынешняя капитализация отражает предположение, что китайский производитель сможет перейти от массовой памяти к наиболее сложным и прибыльным продуктам.

HBM становится главным экзаменом

Обычная DRAM позволяет CXMT зарабатывать сегодня. HBM должна определить ее положение завтра.

Высокоскоростная память представляет собой несколько кристаллов, объединенных в сложную вертикальную конструкцию. Такое устройство обеспечивает огромную пропускную способность и позволяет ускорителям быстро получать необходимые данные.

Для производства HBM недостаточно просто увеличить объем выпуска традиционных чипов. Требуются более совершенные технологические процессы, сложная упаковка, высокий процент годной продукции и тесное сотрудничество с разработчиками вычислительных ускорителей.

Samsung и SK Hynix накопили в этой сфере многолетний опыт. CXMT необходимо сокращать отставание в условиях ограниченного доступа к иностранному оборудованию.

Если китайская компания сможет наладить массовое производство конкурентоспособной HBM, ее нынешняя оценка получит фундаментальное объяснение. CXMT станет важнейшим поставщиком памяти для китайских разработчиков искусственного интеллекта, которые также сталкиваются с ограничениями на импорт американских технологий.

Если переход затянется, рынок может обнаружить, что заплатил цену глобального лидера за компанию, которая пока остается сильным производителем более простых микросхем.

Американские ограничения дали Китаю новую цель

Рост CXMT невозможно отделить от технологического противостояния Китая и США.

Вашингтон ограничивает поставки в КНР наиболее передового оборудования для производства полупроводников. Под запреты и лицензирование попадают установки, компоненты и программные решения, необходимые для выпуска современных чипов.

Для CXMT особенно важен доступ к литографическому и другому производственному оборудованию. Без самых совершенных установок компании сложнее уменьшать размеры элементов микросхем, повышать плотность памяти и сокращать энергопотребление.

Ограничения должны были замедлить развитие китайской отрасли. Одновременно они превратили создание собственных технологий в вопрос национальной безопасности.

Китайские власти, государственные фонды, банки и частные инвесторы получили общий мотив: страна должна иметь возможность производить критически важные микросхемы самостоятельно.

CXMT стала одним из главных символов этой политики. Поэтому участники рынка оценивают ее не только как коммерческое предприятие, но и как инфраструктурный актив, который Пекин вряд ли позволит оставить без поддержки.

Хэфэйская модель технологического государства

История CXMT началась в Хэфэе – городе, который превратился в одну из важнейших площадок китайской промышленной политики.

Местные власти вкладывали средства в производство дисплеев, электромобилей, полупроводников и других капиталоемких отраслей. Вместо ожидания частной инициативы город помогал создавать инфраструктуру, предоставлял финансирование и разделял риски с компаниями.

Такая модель часто критикуется за возможность неэффективных инвестиций. Государственная поддержка способна сохранять предприятия, которые не выдержали бы обычной рыночной конкуренции, а одновременное строительство множества заводов создает риск перепроизводства.

Но CXMT показывает и другую сторону этой системы.

Производство памяти требует огромного первоначального капитала и готовности терпеть убытки в течение многих лет. Частному инвестору сложно финансировать подобный проект без гарантий быстрого результата. Государство может позволить себе более длинный горизонт.

Спустя десятилетие эта ставка принесла Хэфэю производителя мирового уровня, а связанным с городом инвесторам – актив стоимостью в сотни миллиардов долларов.

IPO как продолжение промышленной политики

Первичное размещение позволило CXMT привлечь 57,9 млрд юаней – около 8,5 млрд долларов. При использовании дополнительного размещения сумма может приблизиться к 10 млрд долларов.

Это крупнейшее IPO на материковом китайском рынке с 2010 года и крупнейшее размещение полупроводниковой компании в истории местного рынка акций.

Средства планируется направить на расширение производственных мощностей, исследования, разработку новых поколений DRAM и пополнение оборотного капитала.

Однако значение размещения выходит за рамки финансов одного предприятия.

Китай пытается связать фондовый рынок с государственной технологической стратегией. Обычным и институциональным инвесторам предлагают не просто приобрести акции, а принять участие в создании национального чемпиона.

Биржа становится механизмом, через который общественный капитал направляется в отрасли, выбранные государством как стратегические.

Успешный дебют CXMT может открыть путь другим производителям оборудования, материалов и микросхем. Он показывает, что инвесторы готовы платить премию за компании, связанные с искусственным интеллектом и технологической независимостью.

Пятьсот процентов роста не означают пятьсот процентов успеха

Первый день торгов создает красивую цифру, но почти ничего не гарантирует.

В истории китайского рынка уже были технологические компании, чьи акции взлетали после размещения, а затем теряли значительную часть стоимости. Ограниченный объем свободных бумаг, ажиотаж среди частных инвесторов и вера в государственную поддержку способны временно оторвать котировки от экономической реальности.

При цене IPO CXMT уже оценивалась более чем в 300 годовых прибылей за 2025 год. После многократного роста акций обычные методы сравнения стоимости становятся еще менее убедительными.

Рынок фактически предполагает, что прибыль компании будет быстро расти, доля мировых поставок увеличится, а разработка HBM окажется успешной.

Каждое из этих предположений возможно. Но ни одно из них пока не гарантировано.

CXMT придется конкурировать с компаниями, обладающими более передовыми технологиями, большими объемами производства и тесными отношениями с крупнейшими мировыми разработчиками процессоров и серверов.

Ей также необходимо пережить будущие периоды падения цен на память, когда менее эффективные производители начинают работать в убыток.

Китай получил дорогой символ независимости

Биржевой дебют CXMT показывает, как изменилась логика мирового технологического рынка.

Раньше инвесторы оценивали производителя памяти прежде всего по себестоимости, объемам поставок и прибыли в текущем цикле. Теперь к этим показателям добавились искусственный интеллект, национальная безопасность и геополитика.

CXMT стоит дорого не только потому, что продает востребованные микросхемы. Она стоит дорого потому, что Китай не хочет зависеть от Samsung, SK Hynix и Micron. Потому, что американские ограничения превратили память в стратегический ресурс. Потому, что китайским разработчикам нейросетей однажды может потребоваться полностью отечественная цепочка поставок.

Рынок заплатил за возможность того, что CXMT станет основой этой цепочки.

В первый день торгов компания уже получила статус гиганта. Теперь ей предстоит доказать, что биржевая капитализация была предсказанием, а не иллюзией.

Цена акций выросла за несколько часов.

Технологическое лидерство придется строить годами.