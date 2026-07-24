Домашний лимонад из смородины с мятой и льдом

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Черная смородина умеет быть строгой ягодой. В варенье она густая и серьезная, в пироге прячется под тестом, а в лимонаде вдруг раскрывается иначе: холодная, терпкая, с зеленой мятой и льдом, который звенит в кувшине как обещание передышки.
Главная ошибка домашнего лимонада – пытаться утопить кислоту в сахаре. Со смородиной лучше поступить тоньше: растереть ягоды, дать сахару вытянуть сок, добавить лимон и только потом разбавить холодной водой. Тогда вкус получается собранным, а не сиропным.
Шаг 1
Смородину переберите, промойте и обсушите. Несколько красивых ягод оставьте для подачи, остальные переложите в миску.
Шаг 2
Добавьте сахар и сок половины лимона. Разомните ягоды толкушкой или ложкой, чтобы они дали густой темный сок. Оставьте на 10 минут.
Шаг 3
Мяту слегка разотрите в ладонях. Не превращайте ее в кашу: если порвать листья слишком мелко, напиток может дать травяную горечь.
Шаг 4
Процедите смородиновую основу через сито, если хотите гладкий лимонад. Если любите более домашнюю текстуру, оставьте часть ягодной мякоти.
Шаг 5
Перелейте основу в кувшин, добавьте мяту, ломтики второй половины лимона, лед и холодную воду. Перемешайте и попробуйте. При необходимости добавьте еще немного сахара или лимонного сока.
Этот лимонад хорош не только как напиток. Он меняет настроение стола: рядом с ним даже обычная миска ягод выглядит как маленький летний праздник.
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