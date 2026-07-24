Домашний лимонад из смородины с мятой и льдом получается ярким, терпким и совсем не приторным, если сначала растереть ягоды с сахаром и лимоном.

Черная смородина умеет быть строгой ягодой. В варенье она густая и серьезная, в пироге прячется под тестом, а в лимонаде вдруг раскрывается иначе: холодная, терпкая, с зеленой мятой и льдом, который звенит в кувшине как обещание передышки.

Главная ошибка домашнего лимонада – пытаться утопить кислоту в сахаре. Со смородиной лучше поступить тоньше: растереть ягоды, дать сахару вытянуть сок, добавить лимон и только потом разбавить холодной водой. Тогда вкус получается собранным, а не сиропным.

Ингредиенты

черная смородина – 250 г;

лимон – 1 штука;

сахар – 70-90 г;

мята – 4-5 веточек;

холодная вода или газированная вода – 1 л;

лед – по вкусу;

огурец или ягоды для подачи – по желанию.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Смородину переберите, промойте и обсушите. Несколько красивых ягод оставьте для подачи, остальные переложите в миску.

Шаг 2

Добавьте сахар и сок половины лимона. Разомните ягоды толкушкой или ложкой, чтобы они дали густой темный сок. Оставьте на 10 минут.

Шаг 3

Мяту слегка разотрите в ладонях. Не превращайте ее в кашу: если порвать листья слишком мелко, напиток может дать травяную горечь.

Шаг 4

Процедите смородиновую основу через сито, если хотите гладкий лимонад. Если любите более домашнюю текстуру, оставьте часть ягодной мякоти.

Шаг 5

Перелейте основу в кувшин, добавьте мяту, ломтики второй половины лимона, лед и холодную воду. Перемешайте и попробуйте. При необходимости добавьте еще немного сахара или лимонного сока.

Как сделать вкус глубже

часть воды замените газированной прямо перед подачей;

добавьте пару ломтиков огурца для свежести;

не настаивайте мяту часами, она начинает горчить;

для детей можно процедить напиток полностью.

Этот лимонад хорош не только как напиток. Он меняет настроение стола: рядом с ним даже обычная миска ягод выглядит как маленький летний праздник.