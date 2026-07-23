После 24 июля Госпожа Удача постучится в дверь: трех знаков зодиака ждет триумф

После 24 июля Госпожа Удача постучится в дверь: трех знаков зодиака ждет триумф
Фото: www.pxhere.com
Счастливчики окажутся на пороге больших перемен

После 24 июля многие вопросы, которые долго оставались без ответа, наконец начнут решаться. Это удачное время для крупных покупок, сделок с недвижимостью и теплых семейных встреч.

Близнецы


У Близнецов наступает благоприятный период для любых вопросов, связанных с жильем. Кто-то найдет подходящую квартиру или земельный участок, кто-то успешно завершит оформление документов, а у некоторых появится возможность выгодно продать недвижимость. Конец месяца также отлично подходит для начала ремонта или покупки мебели.

Дева


Девам звезды советуют обратить внимание на семейные дела. В ближайшие дни может состояться важный ужин или встреча с родственниками, во время которой будут приняты решения, обещающие изменить планы на ближайшие месяцы. Не исключено получение ценного подарка.

Стрелец


Стрельцов ждет удача в вопросах крупных приобретений. Покупка автомобиля, бытовой техники или другого дорогостоящего имущества пройдет особенно успешно. Кроме того, появится шанс заключить выгодную сделку или подписать документы, которые принесут ощутимую выгоду в будущем.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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