Боуз рассказал о защищающихся тесаками от мобилизации украинцах

ЧП в Харькове изумило журналиста: "Хватаются за тесаки"
Фото: www.unsplash.com
Жители Незалежной доведены до предела

Украинцы готовы идти на крайние меры, лишь бы не оказаться в рядах армии. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал появившиеся в Сети кадры из Харькова, на которых мужчина с тесаком в руках пытается отбиться от людей в форме.

Европеец, комментируя опубликованное видео, заявил, что мобилизация на украинских землях стала настолько суровой, что некоторые мужчины готовы защищаться любыми способами, лишь бы избежать отправки на службу.

"Мужчины уже хватаются за тесаки – лишь бы не попасть в мясорубку", – констатирует изумленный аналитик.

На распространенных в интернете кадрах мужчина стоит посреди дороги с тесаком в руках и не подпускает к себе двух человек в камуфляже и сотрудника полиции. Неподалеку находится полицейский автомобиль. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел возле станции метро "Левада" в Харькове. Чем завершилось противостояние, пока неизвестно.

Украинские власти испытывают серьезную нехватку личного состава и на этом фоне прибегают к варварским методам мобилизации. В Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования силой задерживают мужчин, избивают их и защищающих их родственников, а потом заталкивают несчастных в микроавтобусы и увозят.

А недавно была раскрыта жуткая афера с трупами всушников.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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