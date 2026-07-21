Жители Незалежной доведены до предела

Украинцы готовы идти на крайние меры, лишь бы не оказаться в рядах армии. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал появившиеся в Сети кадры из Харькова, на которых мужчина с тесаком в руках пытается отбиться от людей в форме.

Европеец, комментируя опубликованное видео, заявил, что мобилизация на украинских землях стала настолько суровой, что некоторые мужчины готовы защищаться любыми способами, лишь бы избежать отправки на службу.

"Мужчины уже хватаются за тесаки – лишь бы не попасть в мясорубку", – констатирует изумленный аналитик.

На распространенных в интернете кадрах мужчина стоит посреди дороги с тесаком в руках и не подпускает к себе двух человек в камуфляже и сотрудника полиции. Неподалеку находится полицейский автомобиль. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел возле станции метро "Левада" в Харькове. Чем завершилось противостояние, пока неизвестно.

Украинские власти испытывают серьезную нехватку личного состава и на этом фоне прибегают к варварским методам мобилизации. В Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования силой задерживают мужчин, избивают их и защищающих их родственников, а потом заталкивают несчастных в микроавтобусы и увозят.

А недавно была раскрыта жуткая афера с трупами всушников.