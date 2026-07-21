Боец ВСУ сорвал смертельную ловушку для штурмовиков РФ и расстрелял сослуживцев

Боевик ВСУ сорвал смертельную ловушку для штурмовиков РФ и расстрелял сослуживцев
Картинка: сгенерировано ИИ
На поле битвы произошел необычный инцидент

Боевик ВСУ открыл огонь по своим сослуживцам после того, как те попытались заманить российских бойцов в смертельную ловушку под видом сдачи в плен. По данным российских силовиков, украинские военные планировали обманом вывести штурмовиков ВС России на заранее заминированный участок местности, однако их замысел был сорван.

Необычный инцидент произошел в районе села Артельное под Харьковом. Во время стрелкового боя группа украинских националистов была уничтожена, а один вояка 1-й отдельной бригады территориальной обороны Незалежной попал в плен.

После сдачи в плен выяснилось, что этот боец застрелил двух украинских националистов. Он сообщил, что коварные головорезы пытались убедить российских бойцов в своей готовности сложить оружие, чтобы затем вынудить их выйти на заминированную территорию.

Однако пленный решил убить сослуживцев и таким образом сорвал попытку реализации зловещей схемы и не позволил заманить российских военнослужащих в подготовленную ловушку.

Ранее была раскрыта чудовищная афера с трупами всушников.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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