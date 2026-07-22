Лазарева* пожаловалась на приближение юбилея

Беглая Лазарева* взвыла из Испании: "Слегка пришибленная"
Татьяна Лазарева*. Фото: соцсети
Звезде тяжело дается важная дата

Некогда любимая россиянами телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что приближение 60-летнего юбилея выбило ее из привычного состояния. Беглая звезда заявила, что до сих пор не может принять свой возраст и несколько дней перед днем рождения чувствовала себя "слегка пришибленной".

Знаменитость объявила, что совершенно не ощущает себя на 60 лет и не считает этот возраст временем, когда нужно успокаиваться, становиться чрезмерно серьезной или подводить окончательные жизненные итоги. Такое представление о юбилее остается для нее чужим.

Телеведущая также рассказала, что не хочет видеть в свой день рождения формальные поздравления и дежурные знаки внимания. Она явно рассчитывает на что-то особенное, а не на банальные открытки и шаблонные пожелания. А еще звезда не хочет видеть на празднике "неугодных" людей.

Артистка добавила, что считает 60-летие важной и серьезной датой, которую нельзя воспринимать как обычный день рождения. Так что переживания перед юбилеем оказались для нее весьма сильными.

Напомним, знаменитость вместе с семьей покинула РФ, публично выступила с критикой действий российских властей и поселилась в Испании.

Ранее актриса пожаловалась на российских журналистов.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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