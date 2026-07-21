Семья Крутого повторила "схему Киркорова" с недвижимостью в США

Звездное семейство решило сэкономить

Семья маэстро Игоря Крутого, как утверждают СМИ, воспользовалась схемой с переоформлением элитной недвижимости в США по символической цене в 100 долларов. По данным Telegram-канала Mash, новой владелицей трехкомнатной квартиры в Майами стала 92-летняя мать звезды Светлана Крутая.

Сообщается, что недвижимость ей продала родная дочь Алла Баратта. По информации источника, такого рода схемы используются для снижения налоговой нагрузки.

По имеющимся данным, все необходимые бумаги были подписаны сразу после празднования дня рождения Светланы Крутой. В этот же день Баратта оформила покупку еще одной квартиры в том же жилом комплексе также за символические 100 долларов. Продавцом выступила принадлежащая ей контора TOC PH, которую звездное семейство ранее использовало для приобретения роскошной мебели из Италии.

По данным СМИ, семье композитора также принадлежат два просторных объекта недвижимости в Санни-Айлс-Бич, который часто называют "Маленькой Москвой". Площадь элитных жилых метров составляет 323 и 258 "квадратов", а их ориентировочная рыночная стоимость оценивается примерно в 3,5 и 2,8 миллиона долларов. Ежегодные налоговые выплаты по этим объектам, как сообщается, достигают около 83 тысяч долларов.

Ранее аналогичный способ переоформления недвижимости использовал Филипп Киркоров. СМИ сообщали, что певец перевел право собственности на свои объекты в США на детей, указав символическую стоимость сделки в размере 100 долларов.

К слову, недавно композитор поделился подробностями личной жизни.