Михаил Ефремов переписал элитную квартиру в центре Москвы на жену

Шесть комнат в Москве и квартира в Юрмале: как Ефремов раздал недвижимость
Михаил Ефремов. Фото: АГН Москва
Часть жилья актер щедро раздарил близким людям

Михаил Ефремов после возвращения на сцену продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур. У актера за плечами долгая карьера в кино и театре, серьезные заработки и приличный список объектов недвижимости. Будучи коренным москвичом, он унаследовал от родственников дорогое жилье в центре столицы, однако многое уже переписал на других людей.

В собственности семьи числятся два загородных дома, отмечают журналисты. Один супруги приобрели еще в 2005 году в Подмосковье, вложив совместные накопления. Другой – в Юрмале, который Ефремов купил сам после рождения сына Бориса. Актер с детства каждое лето проводил в тех краях по совету врачей: ему рекомендовали дышать морским воздухом. Сначала он снимал жилье, а позже скопил деньги на покупку. Однако с начала пандемии семья там не появлялась.

Самая дорогая квартира находится в центре Москвы. Ефремов приобрел ее в 2004-м, выручив деньги от продажи отцовской "трешки" на Тверской. Площадь – 148,5 квадрата, шесть комнат. Кадастровая оценка – около 40 миллионов рублей, реальная цена перевалила за сотню. В прошлом году актер переоформил эту недвижимость на супругу Софью Кругликову.

Еще одну квартиру в центре (наследство матери Аллы Покровской) Ефремов отдал дочери от четвертого брака. После смерти дяди ему достались еще два объекта: пятикомнатная на Тверской и половина трехкомнатной на Олимпийском проспекте. Вторую долю актер подарил семье, которая ухаживала за пожилым родственником.

Таким образом, после щедрой раздачи жилья у Ефремова осталось лишь две квартиры и два дома. Один из особняков давно не используется и приносит одни убытки.

Источник: "Комсомольская правда"
