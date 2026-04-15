Алла Пугачева перестала платить коммуналку за квартиру у Кремля

У певицы выросла огромная сумма за ЖКУ

Певица Алла Пугачева, которая последние годы проживает на Кипре, задолжала за коммунальные услуги в Москве. Речь о ее пятикомнатных апартаментах в Филипповском переулке. Жилье находится в элитном доме, окна выходят на храм Христа Спасителя. Площадь квартиры – более 300 квадратных метров, рыночная стоимость – свыше полумиллиарда рублей.

Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница перестала вносить платежи за ЖКХ. В результате образовалась задолженность почти в 100 тысяч рублей. Из них 83 тысячи – за отопление и жилищно-коммунальные услуги, остальное – взносы на капитальный ремонт.

Эту недвижимость Пугачева приобрела еще в 2004 году. Кроме того, в ее собственности находятся два машино-места в том же здании, общей площадью более 27 "квадратов".

Семья певицы уже попадала в подобные ситуации. Ранее СМИ писали, что супруг артистки Максим Галкин* не оплачивал электричество в их загородном доме в Грязи. Из-за долга в 500 тысяч рублей "Мосэнергосбыт" подал на юмориста в суд.

Недавно концертный директор Пугачевой опровергла слухи о возможном приезде певицы в Россию на день рождения. Елена Чупракова назвала эту информацию ложной. Артистка остается на Кипре.

*признан иностранным агентом решением Минюста