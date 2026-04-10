Песни Пугачевой призвали отдать Цыгановой

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Ситуация вокруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой продолжает накаляться, появляются все более резкие заявления со стороны общественных деятелей. На этот раз прозвучало предложение о том, как нужно поступить с творческим богатством звезды.
Известный активист Виталий Бородин выступил с инициативой передать песни Пугачевой другой исполнительнице – Вике Цыгановой. По его мнению, подобный шаг выглядит оправданным на фоне последних событий.
Одновременно стало известно, что в Москве отменили ежегодный фестиваль "Пугачевская весна", который проводился с 2022 года и собирал поклонников певицы. Поводом для этого стали обращения общественников, и, как отмечается, одним из инициаторов выступил тот же Бородин.
Активист также заявил, что считает антироссийские действия Пугачевой подпадающими под дискредитацию и даже оправдание терроризма. Кроме того, он не понимает, почему некоторые продолжают восхищаться звездой, учитывая ее недостойное поведение. При этом он не стал спорить, что у артистки есть известные и хорошие песни, но подчеркнул, что оценивать нужно не только творчество, но и поступки.
К слову, ранее стало известно, что артистка начала избавляться от недвижимости в Москве.
Израильтяне действуют крайне агрессивно
Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту