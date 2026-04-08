Внук Пугачевой переехал к своей 26-летней возлюбленной

Модель в шутку пожаловалась, что теперь "сосуществует" со своим ребенком и молодым человеком

У 34-летнего Никиты Преснякова, который приходится внуком Примадонне российской эстрады, наладилась личная жизнь. После разрыва с Аленой Красновой музыкант нашел утешение в лице 26-летней модели Карины Филимоновой.

Девушка рассказала подписчикам, что ее возлюбленный теперь живет вместе с ней и ее маленьким сыном. На видео, которое она выложила в сеть, запечатлено, как Никита играет с двухлетним Лукой. Мальчик прыгал и подвывал.

"Это волк?" – поинтересовалась Карина у сына. Ребенок в ответ утвердительно кивнул. Сама модель подписала кадры так: "Сосуществую с двумя суровыми парнями, которые фанатеют от тяжелого рока".

Пара начала встречаться весной этого года. Филимонова снялась в клипе Преснякова, где они страстно целовались в лифте, а также лежали в постели. Недавно влюбленных видели вместе на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

У самой Карины год назад случился разрыв с отцом ребенка. Она жаловалась на бесконечные проблемы, суды и безденежье. Теперь, кажется, жизнь налаживается.

Владимир Пресняков-старший недавно раскрыл финансовое положение сына в США.Никита выступает в клубах под псевдонимом Nick Pres и подрабатывает режиссером клипов. "Не такие большие деньги, как хотелось бы, конечно, получает. Но на жизнь хватает", – рассказал певец. При этом наследник Пугачевой не планирует возвращаться в Россию.